Presidente do Argentinos Juniors confirma proposta por Alexandre Pato

O presidente do Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, confirmou que o time tem interesse na contratação do atacante Alexandre Pato para a disputa da Copa Libertadores da América.

"Há 10 dias vínhamos trabalhando em silêncio, me surpreendi que isso transcendeu. Quando falei com ele encontrei uma pessoa calorosa e disposta. Enviamos uma proposta, estamos buscando", afirmou o dirigente em entrevista à TyC Sports.

"É uma possibilidade linda, mas ele deve definir se quer vir morar na Argentina. Buscamos hierarquia nele. Sabíamos que estava livre e houve muitas situações que nos fizeram tomar a decisão de fazer uma proposta. Agora esperamos", completou.

Alexandre Pato não entra em campo desde julho do ano passado. A última aparição do atacante de 31 anos foi pelo São Paulo, na eliminação do Campeonato Paulista para o Mirassol, pouco depois da retomada do futebol após o período de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.

O brasileiro seria o principal reforço da equipe para a Libertadores. O Argentinos Juniors tem vaga na fase de grupos da competição continental.