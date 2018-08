Presidente do Atlético de Madrid admite risco de perder Filipe Luís

A continuidade de Filipe Luis no Atlético de Madrid está em dúvida. De acordo com informações da imprensa europeia, o lateral-esquerdo brasileiro interessaria ao Paris Saint-Germain, que poderia fazer uma proposta e contratá-lo na atual janela de transferências. No entanto, no que depender do presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, o defensor permanecerá por muito tempo no time espanhol.

Em entrevista ao Canal Cuatro, uma TV espanhola, Cerezo não poupou elogios ao jogador, que está em sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid. "Filipe Luis é um grande jogador e uma ótima pessoa. Você sabe que eu sempre digo a mesma coisa, os jogadores jogam onde querem jogar. Nós queremos que ele fique, todo mundo quer que ele fique, mas as circunstâncias são as circunstâncias. Eu acho que vai ficar, mas temos que esperar até as últimas horas para ver qual será o resultado", disse.

Depois de superar o rival Real Madrid e faturar o título da Supercopa da Europa em sua estreia oficial na temporada 2018/2019, o Atlético de Madrid ficou no empate por 1 a 1 com o Valencia, fora de casa, na estreia das equipes no Campeonato Espanhol, na última segunda-feira, sendo que Filipe Luís atuou como titular.

O Atlético de Madrid volta a campo neste sábado, contra o Rayo Vallecano, em casa, no estádio Wanda Metropolitano, pela segunda rodada do torneio nacional. Empolgado com o desempenho do time, especialmente diante do seu rival, o presidente apontou o atual elenco como o melhor da história do clube.

"Temos um grande elenco. Há algumas temporadas dizia que tínhamos o melhor elenco que o Atlético de Madrid já teve. Mas se você olhar para esta temporada, com a experiência daqueles grandes jogadores que tivemos por anos, e os novos que estão chegando são fantásticos, posso dizer que é um dos melhores elencos da história do Atlético", comentou.