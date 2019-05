Presidente do Atlético de Madrid diz ter ficado desiludido com saída de Griezmann

O anúncio feito pelo atacante francês Antoine Griezmann na terça-feira de que deixará o Atlético de Madrid ao final desta temporada deixou o presidente do clube, Enrique Cerezo, muito surpreendido e desiludido. Um dia depois, o dirigente não escondeu a sua decepção com a decisão do jogador.

"Mais do que zangado, estou desiludido. (O anúncio de Griezmann) Foi uma surpresa. O Griezmann tinha tudo para ter um grande futuro no Atlético de Madrid, com títulos e campeonatos. Mas cada um é livre de fazer o que quer e respeitamos a decisão dele. Uns jogadores vão, outros vêm e o clube continua", disse Enrique Cerezo em entrevista à FOX Sports.

"Não faço a menor ideia para onde vai, isso é algo para perguntarem a ele. Pagou a cláusula de rescisão, é livre para ir para onde quiser", completou o presidente do Atlético de Madrid quando questionado sobre o futuro do atacante francês.

Será o fim de uma passagem de cinco temporadas de Griezmann pelo Atlético de Madrid. Neste período, o atacante conquistou três títulos pelo clube: um da Supercopa da Espanha, conquistado com vitória sobre o Real Madrid em 2014; um da Liga Europa, alcançada com triunfo sobre o Olympique de Marselha em 2018; e um da Supercopa da Europa, também conquistada no ano passado com outro triunfo sobre o rival Real Madrid. Foram 133 gols em 256 jogos.

O astro de 28 anos não revelou qual será o próximo time de sua carreira, assim como o clube de Madri também não informou qual será o destino do atleta, que em junho do ano passado havia acertado a renovação do seu contrato. Naquela ocasião, enquanto já estava na Rússia com a França para o Mundial, assinou compromisso para defender a equipe madrilenha até 2023 - o acordo anterior iria até 2022.

Neste sábado, às 8 horas (de Brasília), o Atlético de Madrid enfrenta o Levante, fora de casa, pela rodada final do Campeonato Espanhol. Essa deverá ser a última partida oficial de Griezmann pelo time dirigido pelo técnico argentino Diego Simeone, que já assegurou o vice-campeonato nacional e não tem nenhum objetivo importante a buscar neste confronto.