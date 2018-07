Presidente do Atlético-MG alega desgaste para demitir Levir Culpi O presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, alegou desgaste para justificar a demissão de Levir Culpi nesta quinta-feira. Sem dar detalhes sobre as causas da saída do treinador, o dirigente afirmou que este era o momento adequado para renovar a comissão técnica atleticana, visando a preparação para 2016.