Após derrota para o Palmeiras, presidente do Atlético-MG detona árbitro: 'Vagabundo e ladrão'

O presidente do Atlético-MG, Sergio Sette Camara, ficou revoltado após a derrota de sua equipe para o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo, no Allianz Parque. Ao final da partida, o dirigente usou suas redes sociais para criticar a atuação da arbitragem de Péricles Bassols e a organização da CBF.

"Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa #CBF é um lixo! Fora com essa “comissão de arbitragem” pelo bem do futebol brasileiro!", disparou o dirigente atleticano, em sua página pessoal no Twitter.

A revolta se dá pela marcação da falta que originou a jogada que acabou em gol do Palmeiras, nos acréscimos, resultado que sacramentou a vitória alviverde nos minutos finais da partida. Depois do jogo, os atletas do Atlético também reclamaram bastante com o árbitro. O meia Matheus Galdezani recebeu cartão vermelho no final da partida.

Com o resultado, o Atlético-MG se manteve na terceira colocação, com 23 pontos, mas viu o São Paulo abrir seis pontos de vantagem e o Palmeiras se aproximar com a mesma pontuação e ficando atrás apenas pelo número de vitórias.