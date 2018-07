Presidente do Atlético-MG é multado pelo STJD

Segundo relatou o juiz na súmula da partida, Kalil teria chamado Roman de "mal intencionado" no caminho para o vestiário. O dirigente foi denunciado no artigo 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Durante o julgamento, nesta sexta, os auditores chegaram a cogitar uma suspensão de 15 dias a Kalil, faltando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. No entanto, a punição foi reduzida para multa de R$ 1 mil.

No mesmo julgamento, o Atlético foi absolvido da denúncia, gerada pelos relatos de Roman, de que o vestiário da arbitragem está mal localizado na Arena do Jacaré, onde o Atlético tem mandado seus jogos. Para o juiz, a proximidade do vestiário do time da casa causa constrangimento à equipe de arbitragem.