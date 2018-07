Presidente do Atlético-MG pede 'expulsão' de auditor

Kalil se mostrou indignado com a revelação de que Lopes é torcedor do Flamengo, time que está em litígio com Ronaldinho. O auditor virou alvo de diversas críticas por ter feito piadas em montagens publicadas em seu perfil no Facebook. Em uma delas, o personagem capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, aparece cobrando satisfações de Ronaldinho, com a camisa do Flamengo.

"Este moço aqui, que saiu correndo igual garotinho assustado para apagar o que postou no Facebook, é o mesmo que fez do pobre Figueirense punido porque o Loco Abreu cometeu o grande crime de beijar o escudo do Botafogo perante a torcida do Flamengo", comentou o dirigente atleticano, ao lembrar da suspensão imposta ao atacante do Figueirense.

Irritado, Kalil argumentou que Jonas Lopes Neto não estaria preparado para assumir o cargo de auditor no STJD. "Acho que a Procuradoria tem que ter muito cuidado para fazer a denúncia porque é na mão disso aqui que estamos. É na mão deste tipo de gente, deste rapazinho, que se transveste de auditor do futebol brasileiro. Estamos nas mãos destes garotinhos, destes menininhos que brincam no Facebook. Que não sabem que uma folha de pagamento custa seis, sete, oito milhões de reais", criticou.

O presidente do Atlético também criticou o teor das piadas publicadas pelo auditor. "Eu quero avisar para ele que a camisa do Flamengo não é farda, não é coisa de capitão, de violência. Chamo a camisa do Atlético-MG de manto, não de farda. Ele está na internet instigando a violência no futebol, ele não pode se colocar depois como o homem da toga, da justiça. Então, se é nisso que estamos na mão, estou absolutamente assustado", afirmou.

Por fim, Kalil pediu a renúncia imediata do auditor. "Se este rapazinho não sair com a plena vontade, que ele deveria fazer, este famoso Jonas Lopes Neto, o Atlético vai tomar providência, vai pedir o impedimento, a expulsão dele do STJD, porque não tem o menor cabimento o futebol ficar nas mãos deste tipo de gente", declarou.

Ronaldinho cumpriu suspensão na partida contra o Internacional, na noite de quarta-feira, por causa da suspensão de um jogo, imposta por Jonas Lopes Neto. O meia atleticano foi punido por ter feito jogada considerada violenta no atacante Kleber, na partida contra o Grêmio, no dia 23 de setembro, no Independência. Sem Ronaldinho, o Atlético foi derrotado por 3 a 0 e viu a segunda colocação no Brasileiro ficar ameaçada pelos rivais.