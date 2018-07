Presidente do Atlético-MG prevê desgaste com viagens na Libertadores O Atlético Mineiro saiu satisfeito do sorteio dos grupos da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira, em Assunção. Mas o presidente Daniel Nepomuceno admitiu a preocupação com o desgaste do elenco nas viagens que o time fará para jogar no Chile e no interior do Peru, em seus jogos no Grupo 5.