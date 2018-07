Presidente do Atlético-MG vê time pronto para conquistar mais 3 taças no ano

Depois de ver o Atlético vencer o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e faturar o seu 44º título do Campeonato Mineiro, o presidente do clube, Daniel Nepomuceno, exibiu bastante otimismo ao projetar a continuidade desta temporada, na qual a equipe ainda almeja a conquista de até três troféus de expressão para a sua galeria.

E o dirigente disse acreditar que a equipe está preparada para buscar estas três taças e defendeu essa possibilidade como real ao exaltar o desempenho da equipe e o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Roger Machado.

"O Atlético é o único time que foi campeão (entre os vencedores de competições estaduais) e já está classificado para a próxima fase da Libertadores. O Roger e o elenco não mereciam tantas críticas", ressaltou Nepomuceno, se referindo ao fato de que o treinador conseguiu levar o time atleticano ao título depois de ter sofrido com alguns momentos de crise neste primeiro semestre.

"O time cresceu na hora certa, mostrou que tem banco, tem elenco, e que está preparado para ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Nada melhor que um taça, um título que foi disputado contra uma boa equipe como é a do Cruzeiro, mas, quando está valendo, está valendo e tem muitos anos que a gente só sai na frente", destacou o presidente atleticano.

Após conquistar o título mineiro, o Atlético agora projeta a sua estreia no Brasileirão, sábado, às 16 horas, contra o Flamengo, no Maracanã. Depois disso, o time voltará a atuar pela Libertadores no dia 16, uma quarta-feira, contra o Godoy Cruz, às 21 horas, no estádio Independência.