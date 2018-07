Presidente do Atlético-PR comemora média de público

A boa campanha do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro, no qual o time brigou pela vaga na Libertadores durante a reta final da competição e acabou na quinta colocação, animou o seu torcedor. Com isso, a média de público da equipe chegou a 16.377 pessoas por jogo em sua casa, o que representa uma ocupação de cerca de 75% dos lugares da Arena da Baixada. Esses números agradaram ao presidente do clube, Marcos Malucelli.

"É uma ótima média. Você não pode querer comparar nossa média com a de estádios de maior capacidade. Há médias de público de 30 mil, mas para estádios com capacidade para 60, 70 mil lugares e em cidades com população muito superior a de Curitiba", declarou o dirigente.

Malucelli ainda alfinetou os clubes paulistas. Para ele, a cidade de maior população do País deveria contar com equipes com maiores médias de público. "É uma vergonha para clubes de São Paulo, por exemplo, com uma população infinitamente maior que a de Curitiba, colocar 14, 15 mil pessoas em uma praça esportiva. O que interessa para nós (Atlético-PR) é a média de ocupação", afirmou.