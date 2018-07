Presidente do Atlético repete Kalil e anuncia Cárdenas pelo Twitter

No rastro de Alexandre Kalil, o novo presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno,tem uma conta no Twitter que serve apenas para anunciar reforços para o clube. Quando ela é atualizada, vem boa notícia para os torcedores atleticanos. Nesta terça-feira foi assim: "Tudo no seu tempo, Cárdenas é nosso", escreveu o dirigente.

Trata-se de Sherman Cárdenas, meio-campista de 25 anos que foi o destaque do Atlético Nacional, da Colômbia, vice-campeão da Copa Sul-Americana do ano passado. Depois de passar por Millonarios, La Equidad e Junior de Barranquilla, todos clubes colombianos, o meia terá sua primeira experiência fora do seu país.

No Atlético Mineiro, ele chega para substituir Diego Tardelli, vendido a preço de ouro para a China. Até agora, o clube só tinha contratado o atacante argentino Lucas Pratto (ex-Vélez, também anunciado pelo Twitter de Neponuceno) e o meia Danilo Pires, que veio do Santa Cruz.

O "Tudo no seu tempo" da postagem do presidente do Atlético é uma explicação por ele ter afirmado à imprensa mineira, mais cedo, que o acerto com Cárdenas era pura especulação. Jornais colombianos já cravavam que ele viaja nesta quarta-feira para Belo Horizonte.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;