Presidente do Barça convoca eleição para o fim da temporada

A crise vivida pelo Barcelona teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Em meio ao momento turbulento, o presidente Josep Bartomeu decidiu antecipar as eleições do clube. Para "aliviar a tensão" que tomou conta do time catalão, o pleito para eleger o novo mandatário, que deveria acontecer somente no fim da temporada 2015/2016, vai ocorrer no meio deste ano.