Presidente do Barça defende Espanhol com menos times

"Reduzindo o número de clubes na liga, todos os clubes vão se tornar mais competitivos", declarou Rosell, sugerindo que o campeonato diminuísse o número de participantes de 20 para 18 clubes, no primeiro ano, até que se chegasse aos 16 na temporada seguinte.

A maior divisão dos direitos televisivos também foi apontada pelo dirigente como fator importante para motivar esta redução. De acordo com ele, com menos clubes na competição a verba adquirida com a venda de cotas de TV poderia ser repartida igualmente entre todas as equipes.

"Nós temos que colocar todo o valor com direitos de TV e distribuir igualmente. Nós estamos conversando com os outros clubes e entendemos que este é o futuro. Temos que tomar conta dos outros 18 clubes também", afirmou o mandatário, revelando que o Real Madrid, arquirrival do Barcelona, pensa da mesma forma.

Atualmente, a divisão do valor obtido com a televisão no Campeonato Espanhol é desproporcional. Real Madrid e Barcelona ganham, juntos, metade dos lucros - cerca de 135 milhões de euros -, enquanto as outras equipes dividem a outra metade.