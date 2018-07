Presidente do Barça diz confiar que Messi encerrará carreira no clube

Com o contrato de Neymar renovado até meados de 2021, Messi virou o principal alvo das notícias especulativas da imprensa de Madri. Na segunda-feira, o jornal esportivo Marca, o principal do país, deu destaque para uma notícia de que o argentino teria avisado o Barcelona que não vai renovar seu contrato, que vence em junho de 2018.

Nesta quarta-feira, em evento de apresentação da Rakuten, líder do mercado de comércio eletrônico no Japão, como novo patrocinador master do clube, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, indicou que não se preocupa com o tema.

"Estamos convencidos de que Messi acabará sua vida esportiva no Barcelona, porque nos últimos anos nos levou a todo o êxito que alcançamos", afirmou Bartomeu.

A publicação de tal especulação pelo Marca reacendeu a guerra entre os jornais de Barcelona e de Madri. Os catalães argumentam que a notícia surgiu como uma "vingança" ao fato de o clube e o argentino terem se negado a irem à premiação de gala do Marca, no fim de outubro.

À época, o Barcelona se irritou com o fato de o Marca, historicamente próximo ao Real Madrid, ter dado um prêmio de fair play esportivo a Javier Tebas, presidente da liga que organiza o Campeonato Espanhol, dias depois de o Barcelona anunciar o rompimento de relações com ele.

De acordo com o Sport, um dos jornais esportivos de Barcelona, Messi vai renovar normalmente. Na versão do diário, ele apenas adiou sua negociação à espera de ver seus companheiros garantirem que ficarão no clube. No Barça desde os 13 anos, Messi fica até completar ao menos 31.