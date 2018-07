Presidente do Barça diz que patrocínio no uniforme é necessidade BARCELONA - O presidente do Barcelona, Sandro Rosell, insistiu nesta segunda-feira que o contrato de patrocínio da camisa com a Catar Foundation, por um total de 165 milhões de euros (R$ 377 milhões) em seis temporadas, foi motivado pela delicada situação econômica da entidade.