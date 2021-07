Presidente do Barcelona atualiza situação sobre renovação de Messi: 'Progredindo'

Depois de terminada a disputa da Copa América no Brasil, as negociações para a renovação de contrato de Lionel Messi com o Barcelona voltam à tona. Joan Laporta, presidente do clube espanhol, atualizou as informações sobre a situação do craque argentino, que teve seu vínculo encerrado no último dia 30, e exaltou a sua conquista com a seleção.

Laporta afirmou que as negociações entre Messi e Barcelona, sobre a formulação do novo contrato do jogador, estão "progredindo de forma adequada". Apontado por seis vezes como o melhor do mundo, e sério candidato ao prêmio neste ano por conta do título da Copa América com a Argentina, o craque é especulado no Manchester City e no Paris Saint-Germain, mas a expectativa é que continue no Barcelona.

"(A renovação de Messi) Está progredindo adequadamente. Todos catalães e todo o mundo do futebol estão felizes porque Leo ganhou a Copa América. É muito emocionante ver o melhor jogador da história do futebol ficar animado por ganhar um título como este e ele fez todos nós chorarmos de alegria. Estou feliz pela família de Messi, pela Argentina, pelo Barcelona que são reconhecidos, admirados e amados por tendo esse vínculo com Leo", disse Laporta.

No entanto, para que a renovação de contrato aconteça, o Barcelona precisa resolver seus problemas financeiros e diminuir a sua folha salarial para poder cumprir com as regras de fair play financeiro estipuladas pela La Liga, a empresa que organiza o Campeonato Espanhol.

Na última temporada com o Barcelona, Messi foi o artilheiro do Campeonato Espanhol e, ao todo, marcou 38 gols e deu 12 assistências em todas as competições. Na campanha da Copa América, o camisa 10 balançou as redes por quatro vezes e deu cinco passes para gol.