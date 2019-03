Presidente do Barcelona diz que 'Dembélé é melhor que Neymar'

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou nesta quarta-feira que o atacante francês Ousmane Dembélé é melhor do que Neymar. Em entrevista a uma rádio espanhola, o dirigente fez a declaração ao ser questionado sobre o brasileiro e a possibilidade de o atacante reforçar futuramente o arquirrival Real Madrid.

"Na minha opinião, Dembélé é melhor do que Neymar", declarou Bartomeu, em entrevista à rádio Cadena SER. Ele demonstrou estar satisfeito com o futebol desempenhado pelo francês, que foi contratado justamente para substituir Neymar, quando o brasileiro decidiu rescindir seu contrato para defender o Paris Saint-Germain, na metade de 2017.

Ele afirmou ainda que, com o francês de 21 anos, está construindo uma nova geração de talentos no Barcelona, de olho no futuro. "Estamos dentro de um ciclo que começou em 2004 e o Barça sempre briga por todos os títulos", afirmou Bartomeu.

Na mesma entrevista, o presidente do Barcelona disse que Lionel Messi deve renovar mais uma vez o seu contrato com o clube - o atual se encerra em 2021 - e que o time espanhol está de olho no zagueiro holandês Matthijs de Ligt. O jogador do Ajax é um dos defensores mais cobiçados pelo mercado atual na Europa. "Uma proposta por ele já está na nossa mesa."

Bartomeu comentou ainda a eliminação do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, justamente diante do Ajax. Ele disse ter ligado para o meia Frenkie de Jong, que pertence ao clube espanhol mas está cedido ao rival holandês por empréstimo, para dar os parabéns. "Falei com o seu agente e dei os parabéns."