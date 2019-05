Presidente do Barcelona faz elogios e garante Valverde como treinador

Alvo de críticas por parte da torcida do Barcelona neste fim de temporada, o técnico Ernesto Valverde ganhou elogios e o apoio do presidente do clube espanhol, Josep Maria Bartomeu, nesta quinta-feira. O dirigente confirmou que Valverde será o treinador do Barça na próxima temporada.

Atacado por torcedores e por parte da torcida, o técnico chegou a balançar no cargo após a dura eliminação na semifinal da Liga dos Campeões. O Barcelona vencera o jogo de ida contra o Liverpool por 3 a 0, mas foi derrotado na volta por um improvável placar de 4 a 0, o que decepcionou e irritou os torcedores espanhóis.

"Eu já disso isso outro dia: o Ernesto tem o apoio do presidente e da diretoria porque é o treinador que queremos. Tem contrato em vigor e estamos contentes com ele", declarou o presidente do Barcelona. Valverde tem contrato com o clube até 2020, com opção de renovação por mais uma temporada.

Bartomeu reforçou que o clube já iniciou o planejamento para a próxima temporada com a participação do treinador. "Já programamos a próxima temporada, contratamos alguns jogadores e, depois da final da Copa do Rei, teremos mais discussões", declarou o presidente. A decisão está marcada para o dia 25, contra o Valencia.

Se confirmar o favoritismo neste jogo, o Barcelona terminará a temporada com dois troféus, uma vez que já garantiu o título do Campeonato Espanhol por antecipação. Valverde, assim, terá cinco troféus desde que chegou ao clube catalão, em 2017. Ele também venceu a edição passada do Espanhol e da Copa do Rei e levou a Supercopa da Espanha do ano passado.