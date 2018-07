Presidente do Barcelona projeta volta de Tito Vilanova em janeiro

DUBAI - Operado na última semana para a retirada de um tumor na glândula parótida, o técnico Tito Vilanova pode voltar ao comando do Barcelona mais rápido do que o prazo previsto inicialmente. Nesta sexta-feira, o presidente do clube, Sandro Rosell, garantiu que o treinador estará trabalhando novamente já em janeiro.

"Dentro de 15 ou 20 dias ele voltará, mas deverá ficar alguns dias no hospital e descansar. Ele mesclará o trabalho com o tratamento. O importante é sua saúde. Neste momento, o futebol é algo secundário", declarou, durante uma conferência sobre futebol em Dubai.

Vilanova tomou conhecimento na semana passada, após realização de exames, do reaparecimento de um câncer, e precisou passar por uma nova operação para extraí-lo. Ele já havia retirado um tumor no mesmo local em novembro do ano passado, quando ainda era assistente de Pep Guardiola.

Até o momento, o Barcelona não falava em um prazo para seu retorno, mas a tendência era de que ele só voltasse em fevereiro. Depois de ter alta hospitalar na semana passada, o treinador passará a festa de fim de ano com a família para, no ano que vem, iniciar o tratamento de radioterapia e quimioterapia.