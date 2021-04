Presidente do Barcelona se reúne com pai e empresário de Haaland

Alf-Inge, pai do atacante norueguês Erling Haaland, e Mino Raiola, empresário do jogador, se reuniram na Catalunha para uma reunião com o presidente do Barcelona, Joan Laporta. Isso segundo o jornal Sport, que flagrou o desembarque de ambos no aeroporto El Prat, na manhã desta quinta-feira. De acordo com o veículo espanhol, o encontro deveria ter ocorrido no sigilo em respeito ao Borussia Dortmund.

O interesse do Barcelona em recrutar o atacante norueguês não é segredo. A movimentação acontece em decorrência de outros clubes interessados, como o Real Madrid. A equipe catalã quer tomar a dianteira das negociações e contratar Haaland já na próxima janela de transferências. Essa seria a motivação da reunião entre pai, empresário e presidente.

Leia Também Barcelona aposta em tour virtual online para atrair torcedores estrangeiros

Segundo a publicação do Sport, o diretor de futebol do Barcelona, Mateu Alemany, também esteve presente no encontro, que estava marcado desde a posse de Laporta. A reunião durou cerca de duas horas. Os dirigentes catalães apresentaram a proposta do clube e os representantes de Haaland colocaram na mesa as condições de venda. O valor, como esperado, é alto.

O Borussia quer 180 milhões de euros, sendo que o atacante já possui uma cláusula de saída, em 2022, de 75 milhões em seu contrato. Uma das condições para que Lionel Messi permaneça no Barcelona é justamente a aquisição de novas peças que fortaleçam a equipe. Haaland poderia muito bem ser uma delas.

Enquanto o desfecho da negociação não acontece, o Barcelona tem pela frente a disputa do Campeonato Espanhol e o título da Copa do Rei, prevista para acontecer no dia 17 de abril, diante do Athletico Bilbao. No torneio nacional, o time catalão ocupa a segunda colocação, com 62 pontos, quatro a menos que o líder Atlético de Madrid e dois a mais que o Real, terceiro colocado.