Presidente do Barcelona sobre Neymar: 'Exigências do PSG foram inaceitáveis'

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, admitiu nesta sexta-feira que o clube "fez todo o possível" para contratar o atacante brasileiro Neymar, mas as negociações não tiveram sucesso por causa das exigências "inaceitáveis" do Paris Saint-Germain.

Em entrevista na Barça TV para os principais jornais da Catalunha, o dirigente afirmou que Neymar tinha pelo menos três propostas, mas queria retornar ao Barcelona. Ao mesmo tempo, o presidente disse que "nunca" colocou jogadores na negociação como moeda de troca. "Os jogadores colocados na mesa foram pedidos pelo PSG", revelou.

Bartomeu também confirmou que o contrato de Lionel Messi com o Barcelona vai até junho de 2021 e o craque, assim como tiveram Carles Puyol, Xavi Hernández ou Andrés Iniesta, terá o direito de deixar o time sem custo. "Estou tranquilo porque não tenho dúvida de que Messi jogará pelo Barça, não apenas até 2021, mas por mais temporadas", afirmou. O astro argentino está com 32 anos.

O líder do clube catalão não se incomodou com o fato de alguns jogadores do elenco não aprovarem a contratação do francês Antoine Griezmann junto ao Atlético de Madrid. "O vestiário não quis? Quem decide contratações é o técnico, a comissão técnica e diretiva", afirmou Bartomeu, que admitiu interesse pelo zagueiro holandês Matthis De Ligt, que foi para a Juventus. "Era um objetivo, mas ele decidiu não vir para o Barça".

O presidente também informou que o orçamento para a reforma do novo estádio Camp Nou atingiu o orçamento de 685 milhões de euros (cerca de R$ 2,9 bilhões), mas que boa parte disso será obtido na venda dos "naming rights". Para a temporada 2020/2021, o clube pretende ter 1 bilhão de euros (cerca de R$ 4,5 bilhões) de orçamento.