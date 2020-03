Presidente do Benfica quer oferecer salário de R$ 50 milhões anuais para Jorge Jesus, diz site

O Flamengo deve ganhar um forte concorrente por Jorge Jesus. Com contrato vencendo em maio com o rubro-negro, o treinador deve receber uma oferta de 10 milhões de euros anuais (cerca de R$ 50 milhões) brutos para retornar ao Benfica, informa o Correio da Manhã, de Portugal.

O treinador é um desejo antigo do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que mantém conversas diárias por telefone, segundo a publicação. A única dúvida na proposta seria a duração do contrato: duas ou três temporadas.

Se entre treinador e cartola as conversas parecem avançadas, um retorno de Jorge Jesus ao Benfica encontra resistência de conselheiros do clube. Apesar de ter ganho o Campeonato Português em três oportunidades pelos 'encarnados', entre 2009 e 2015, Jesus ficou com a imagem arranhada com os torcedores ao se transferir para o rival Sporting.

Depois de conquistar Brasileirão e Libertadores em 2019 e Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana em 2020, o treinador português caiu nas graças do torcedor do Flamengo. E esse carinho vai pesar em sua decisão de renovar com o time basileiro.

"A torcida do Flamengo representa muito pra mim. Eu sinto esse carinho que eles têm me dado. É uma das minhas responsabilidades em relação a minha decisão (renovar o contrato) a forma que eles me tratam", disse o treinador após vencer o Independiente Del Valle por 3 a 0, no Maracanã, na última semana.

O vice presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, também mostra confiança em uma possível renovação. "Acho que a partir do jogo da estreia na Libertadores a gente vai começar a conversar isso aí. Faltam 90 dias para o término do contrato dele. A relação é boa, mas agora já está começando a precisar de uma decisão sobre isso aí. O Flamengo está tranquilo, Jesus se diz feliz, e vamos aguardar para ver se tem um bom desfecho."