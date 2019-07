Presidente do Boca diz que contratação de De Rossi 'está 99% certa'

O italiano Daniele De Rossi, ex-Roma, deve ser o próximo reforço do Boca Juniors. Daniel Angelici, presidente do clube argentino, afirmou nesta sexta-feira que a contratação do volante está "99% assegurada" e que deverá ser anunciada nos próximos dias.

"O caso De Rossi está bem. Está com Nicolás (Burdisso, gerente do Boca e ex-companheiro de De Rossi na Roma). O jogador disse que queria terminar sua carreira no Boca. Nos próximos dias ele estará viajando", disse Angelici, em entrevista coletiva.

A principal preocupação com a chegada do atleta italiano é a grande quantidade de jogadores estrangeiros no elenco da equipe argentina. Os colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano e Sebastián Villa, o uruguaio Nahitan Nández, o venezuelano Jan Carlos Hurtado e o paraguaio Junior Alonso também atuam pela tradicional equipe de Buenos Aires.

"Ter um campeão mundial que diz que quer terminar sua carreira aqui no Boca me enche de orgulho. É bom para o futebol argentino ter esses jogadores. Em 99%, De Rossi vai ser um jogador do Boca", disse o dirigente.

O italiano de 35 anos atuou de 2001 a 2019 pela Roma. Disputou 616 jogos e fez 63 gols pelo clube. Foi campeão da Copa da Itália nas temporadas 2006/2007 e 2007/2008, além da Supercopa da Itália em 2007. Pela seleção italiana foram 117 jogos. No período pela equipe nacional, ajudou o seu país a conquistar a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e foi vice-campeão europeu, em 2012, além de ter alcançado, com a seleção olímpica, uma medalha de bronze nos Jogos de Atenas-2004.