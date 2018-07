Presidente do Boca diz que tentará acerto com Tevez nesta terça

Carlitos Tevez nunca escondeu a vontade de voltar ao Boca Juniors para encerrar a carreira. O clube também sempre deixou claro o desejo de ter o atacante novamente. E apesar da dificuldade de tirar o maior destaque da Juventus da atual tetracampeã italiana e vice da Liga dos Campeões, o time argentino tentará acertar o retorno do ídolo nesta terça-feira.

"É um sonho que ele volte, mas temos que ver quando virará realidade. Isso depende mais da vontade do jogador que do clube, as portas estão abertas. Ele tem um ano mais de contrato com a Juventus e temos que ser respeitosos. Ele me disse que vai terminar sua carreira no Boca. Amanhã (terça) ligarei para o Carlitos para ver como está e começar a negociar", declarou o presidente do Boca, Daniel Angelici.

Tevez foi formado nas divisões de base do clube argentino, onde permaneceu até 2005, quando foi para o Corinthians. Ele rodou pela Europa, passou por West Ham, Manchester United e Manchester City até chegar na Juventus, mas nunca escondeu o desejo de voltar ao Boca. Recentemente, o jogador inclusive garantiu que voltará a jogar pelo time da Bombonera, mas somente em 2016. O desejo de Angelici é antecipar este retorno.

Outro grande ídolo do clube que entrou em pauta nesta segunda foi Juan Román Riquelme. O jogador anunciou sua aposentadoria no início do ano, após passagem pelo Argentinos Juniors, e em Buenos Aires cresce a pressão por uma despedida com a camisa do Boca. Sobre o assunto, Angelici foi taxativo: "Román escolherá o momento de sua despedida. Quando ele sentir, terá o clube à disposição".