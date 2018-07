Presidente do Botafogo afirma que Sidão preferiu ir para o São Paulo

O aspecto financeiro não pesou na decisão do goleiro Sidão de trocar o Botafogo pelo São Paulo a partir da próxima temporada. Foi o que garantiu o presidente do clube carioca, Carlos Eduardo Pereira, assegurando que a proposta financeira realizada por ele não ficou devendo nada ao que foi apresentado ao goleiro pelo time do Morumbi.

O dirigente, no entanto, garantiu entender a opção do goleiro. "O Sidão optou por deixar o Botafogo e ir para São Paulo. Foi uma decisão pessoal porque a nossa oferta salarial não ficou atrás em nada da feita pelo São Paulo. Foi uma opção pessoal, e a gente tem que respeitar", explicou o dirigente.

Após disputar o Campeonato Paulista pelo Audax, Sidão chegou ao Botafogo em maio de 2016, para ser o reserva do ídolo Jefferson. Mas o titular absoluto sofreu grave lesão e abriu espaço para o goleiro, que se destacou na campanha que classificou o time para a próxima edição da Copa Libertadores.

Sidão, porém, já acertou a sua transferência para o São Paulo, clube que deve oficializar a sua chegada nos próximos dias. Mas o Botafogo já encaminhou a contratação do paraguaio Gatito Fernández, que estava no Figueirense, para a próxima temporada.