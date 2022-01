Presidente do Botafogo anuncia assinatura de vínculo com investidor estrangeiro

O Botafogo anunciou oficialmente nesta segunda-feira a assinatura de contrato que estabelece a oferta vinculante entre o clube e o empresário norte-americano John Textor. O time alvinegro publicou um vídeo em suas redes sociais em que o presidente Durcesio Mello confirma a parceria que consiste na venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o investidor estrangeiro, por intermédio da companhia Eagle Holdings.

"Caros sócios-proprietários, membros do Conselho Deliberativo, sócios-torcedores e torcida alvinegra. Eu estou muito feliz, hoje, em anunciar que após uma revisão final estamos anunciando a proposta vinculante com a Eagle Holdings. Isso faz parte de um processo de profissionalização que implantamos no clube durante essa gestão e que está culminando com essa proposta que vai ser o futuro, forte, do Botafogo", informou Mello no anúncio.

Durcesio Mello havia testado positivo para covid-19 na última quinta-feira e oficializou o acordo momentos depois de ser liberado do isolamento social. Preparado no último domingo, o documento foi assinado por Mello após a alta médica e prepara ainda mais o terreno para o que o Botafogo se torne um clube/empresa.

O próximo passo é a votação dos termos do acordo pelos conselheiros do clube, que acontecerá na próxima quinta-feira. Depois, as condições, se aprovadas, serão votadas pelos sócios do time. A previsão é que todo este processo aconteça até a próxima sexta-feira, dia em que está marcada uma Assembleia Geral em General Severiano.

Com a aprovação do vínculo em todas essas instâncias, o Botafogo já receberá R$ 50 milhões na próxima semana. A partir daí, John Textor e os dirigentes do time terão um período de dois meses para acertar os detalhes e finalmente assinar o contrato definitivo que dará o controle do futebol do clube ao investidor.

Caso confirmado o acordo, a Eagle Holdings passará a ter controle sobre o alvinegro carioca pelos próximos 30 anos. A promessa é de que o investimento no clube carioca seja de R$ 400 milhões por parte do americano John Textor, que já possui investimentos no mundo do futebol, sendo um dos sócios que comandam o Crystal Palace, da Inglaterra. O vínculo com o clube britânico é recente e o investidor tem negociado aquisições no mercado do futebol em diversos países.

John Textor chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira e foi recepcionado por torcedores no aeroporto Santos Dumont. O empresário passou o sábado no estádio Engenhão e conheceu as instalações do Botafogo nos últimos dias. No vídeo do anúncio, Durcesio Mello agradeceu a presença do norte-americano.

"Queria aproveitar para agradecer a presença e dar as boas-vindas a John Textor, elogiar o carisma dele e o carinho que ele teve com a torcida alvinegra. E, também, agradecer ao Jorge Braga, o André Chame e o Chico Müsnich, que nesses últimos 15 dias se debruçaram com a equipe do John Textor para chegar a esse resultado maravilhoso para o Botafogo. Muito obrigado, saudações alvinegras, estou muito feliz!", afirmou o presidente botafoguense.