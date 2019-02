Presidente do Botafogo diz que cobrou elenco e garante Zé Ricardo

Diante dos resultados ruins recentes e da declaração polêmica do vice-presidente de comunicação do clube, Marcio Padilha, em sua conta no Twitter, o Botafogo reuniu nesta sexta-feira a imprensa para uma coletiva do presidente Nelson Mufarrej, e o vice de futebol Gustavo Noronha. Os dois tentaram amenizar a situação ruim do Botafogo, dentro e fora de campo, dando uma satisfação à torcida, e admitiram a necessidade de reforços.

"Teremos uma reunião na segunda-feira. Realmente não foi um fato muito bom. Mas temos que ver o que vamos fazer. Acho que temos preocupações maiores nesse momento e por isso estamos aqui. Se a torcida se sentiu mal, a gente pede desculpas", disse Mufarrej, sobre a postagem de Marcio Padilha, que escreveu que a "torcida abandonou o clube" e gerou a revolta dos botafoguenses na internet.

Dentro de campo, as coisas também não vão nada bem. O time sequer venceu na temporada, perdeu três dos quatro jogos que disputou e não tem mais chances de classificação na Taça Guanabara, o que causou a ira dos torcedores, que cobram reforços. Apesar disso, o técnico Zé Ricardo "está prestigiado", assegurou Mufarrej.

"Houve cobrança grande. Muitas peças foram mudadas. É um fator importante. Mas pedimos à torcida que realmente entenda e que venha prestigiar o Botafogo em seus jogos. Acho isso muito importante. Sei que ela gosta de ajudar o clube e os jogadores. Por isso, estamos aqui para dar essa satisfação", declarou o dirigente.

"O resultado é inaceitável. Do presidente até o primeiro funcionário, ninguém aceita. Início muito aquém. Toda a formação do elenco, questão física normal, elenco muito desnivelado ainda. Sempre leva um tempo para nivelar a parte física. Ainda assim não esperávamos esse início. Mas vamos recuperar", continuou o presidente.

O mandatário, que se disse confiante por melhores resultados em breve, também falou sobre a ajuda destinada pelos irmãos Moreira Salles ao clube. Os dois, que são botafoguenses declarados, encomendaram uma auditoria com o objetivo de oferecer alternativas financeiras ao Botafogo.

"Vamos esquecer um pouco o assunto Moreira Salles. Tenho certeza que vai sair, mas vamos deixar em banho maria. O prazo pode ser maio, abril. Não adianta criar expectativa. Eles sabem muito bem da situação do Botafogo. Hoje já estamos em situação melhor, já tivemos mais dificuldades, mas queremos melhorar e precisamos deles", admitiu.

REFORÇO ENCAMINHADO

Sem clube desde que não chegou a um acordo para ficar no Grêmio, o meia Cícero está perto de ser anunciado como novo reforço do Botafogo. Segundo o vice Gustavo Noronha, que afirmou que faltam "ajustes finais" para que a negociação se concretize.

"Cícero está perto de defender o Botafogo. Faltam ajustes finais, mas está próximo sim", assegurou Noronha na coletiva. Em Cícero, a diretoria vê um possível líder no elenco, que é jovem e carece de uma figura experiente. A polivalência do atleta, que já atuou como volante, meia e até homem de referência no ataque, também pesa agrada o clube.