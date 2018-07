Presidente do Botafogo quer título da Série B e reforma do CT

O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, assumiu o clube em uma grande crise financeira e com péssimos resultados no futebol, mas, após seis meses de direção, comemora a evolução do time e projeta o título da Série B do Campeonato Brasileiro para retornar à elite do futebol. Após o empate do último sábado, o time alcançou sete pontos e o quarto lugar na tabela de classificação.

"Tivemos bons resultados no Estadual (vice-campeão) e começamos bem o Brasileiro. No aspecto esportivo está sendo muito bom", considerou Pereira em entrevista à Rádio Tupi, nesta segunda-feira. "A gente está entrando (na Série B) para ser campeão e colocar o troféu em local de destaque lá em General Severiano, mostrando que o Botafogo caiu, mas voltou com as suas próprias forças".

O dirigente também explicou os trabalhos que estão sendo feitos para a recuperação do campo de General Severiano, sede social do clube. O local vai ser utilizado para treinos da equipe principal em 2016 por causa da interdição do Engenhão, que vai receber as competições olímpicas.

"A gente começou a recompor o gramado. O departamento de futebol do Botafogo voltará a treinar em General Severiano, onde já existe toda uma área de apoio do nosso CT", contou o dirigente. "Existe um desejo que em 2016 algumas partidas das categorias de base ocorram novamente aqui em General Severiano para voltar a criar a ligação dos atletas com as tradições do Botafogo".