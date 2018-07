Presidente do Botafogo revela desejo de renovar com Jefferson até 2017

A permanência do goleiro Jefferson no Botafogo é considerada um trunfo da nova diretoria alvinegra para reerguer o time. Com o objetivo de prolongar esse casamento, os dirigentes vão propor um adiantamento da renovação do contrato do jogador por mais dois anos. O vínculo atual é válido até o fim de 2015.

Contudo, a crise financeira que o clube enfrenta - responsável pelo bloqueio das contas - está travando a renovação. "Tenho certeza que o Jefferson vai permanecer no Botafogo.

Temos um planejamento completo para a permanência. Assim que os recursos do clube forem liberados, vamos sentar com ele para acertar as pendências. A intenção é renovar seu contrato por mais dois anos", informou o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, à Rádio Globo, neste domingo.