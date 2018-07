Presidente do Cagliari é preso em investigação de arena

A Is Arena foi inaugurada nesta temporada, mas trouxe diversos problemas ao Cagliari. Antes de Cellino, Lilliu e Contini, outras três pessoas haviam sido presas em novembro do ano passado em meio à investigação pela construção do estádio. Elas permanecem em prisão domiciliar.

Apesar disso, o Cagliari, através de seu site oficial, manifestou apoio ao presidente. "Diretores, funcionários, comissão técnica e jogadores apoiam o presidente Massimo Cellino nestes tempos difíceis. Estamos confiantes que a investigação vai mostrar a inocência do presidente diante das acusações", apontou o clube em comunicado.

A inauguração da Is Arena, diante da Atalanta, no ano passado, aconteceu com portões fechados por conta de falta de segurança no local. No confronto seguinte, diante da Roma, Massimo Cellino convocou a torcida para comparecer ao estádio mesmo sem a liberação da polícia, o que resultou no cancelamento da partida e o time romano foi proclamado vencedor por 3 a 0.