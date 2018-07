Presidente do Catania admite pagamento de suborno em 5 jogos na Itália O proprietário do Catania admitiu que manipulou cinco jogos da segunda divisão da Itália com a intenção de impedir que o clube siciliano fosse rebaixado. Antonino Pulvirenti também revelou ter feito pagamentos no total de 500 mil euros (aproximadamente R$ 1,7 milhão) durante confissão em uma audiência preliminar. Ele foi uma das sete pessoas presas na semana passada sob a acusação de fraude esportiva.