Presidente do COI anuncia doação de R$ 2,2 mi para reconstrução de Notre Dame

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), anunciou nesta quinta-feira que a entidade vai doar 500 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões) para a reconstrução da Catedral de Notre Dame, destruída por um incêndio nesta semana.

"O objetivo de terminar esta reconstrução a tempo de Paris-2024 será uma motivação adicional para todos nós", disse o dirigente, em uma mensagem que foi enviada ao presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, Tony Estanguet.

"O movimento olímpico inteiro e, especialmente, o COI ficou bastante motivado em poder ajudar para acabar o mais rápido possível com este trabalho por intermédio da ligação do povo francês entre a reconstrução da Catedral de Notre Dame e a Olimpíada de Paris-2024", reforçou o líder do COI.

Ao mesmo tempo, Estanguet revelou que vai apoiar financeiramente a Associação para o Desenvolvimento das Obras Sociais do Corpo de Bombeiros de Paris, como agradecimento a "estes esportistas fora de série".