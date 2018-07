Presidente do Corinthians admite interesse em Zé Rafael, do Bahia

Enquanto o Corinthians luta para confirmar o título do Campeonato Brasileiro, a diretoria continua sua busca por reforços e tenta usar seus jogadores como moeda de troca para acertar com alguns destaques da temporada. É o caso, por exemplo, do meia Zé Rafael, do Bahia. O presidente Roberto de Andrade confirmou interesse no atleta.

A ideia do Corinthians é tentar usar o lateral-esquerdo Moisés, que teve uma boa passagem pelo Bahia no ano passado, e o atacante Mendoza, um dos destaques do clube baiano, para tentar acertar a contratação do meia Zé Rafael.

"Não conversamos ainda em relação a isso. Sei que Mendoza está fazendo uma excelente temporada no Bahia e pode ser que isso aconteça. O Zé Rafael faz um campeonato belíssimo, a gente está monitorando ele desde o início do campeonato e pode ser que dê negócio, sim. Ele é um bom jogador e seria legal para o Corinthians", disse o dirigente, em entrevista ao canal Fox Sports.

Na semana passada, Zé Rafael participou da partida em que o Bahia derrotou o Corinthians por 2 a 0 e disse saber do interesse, mas preferiu não entrar em detalhes. O jogador tem contrato com o time baiano até 2019 e também está nos planos do Palmeiras.

Na quinta, Roberto de Andrade disse, em entrevista coletiva, que monitorava a situação de Roger, atacante do Botafogo, e que não tinha mais interesse na contratação de Júnior Dutra, do Avaí.