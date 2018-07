Corinthians volta a ter time de futebol feminino após sete anos

Depois de sete anos, o Corinthians voltará a ter um time de futebol feminino para 2016. O clube fechou uma parceria com o Osasco Audax e apresentou oficialmente a nova equipe nesta quinta-feira no CT do Parque Ecológico.

O investimento no futebol feminino é uma das contrapartidas que o Corinthians teve de adotar por conta da sua adesão ao Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro), que prolongou o prazo de financiamento das dívidas fiscais do clube.

"Pela lei do Profut, tínhamos de ter um time feminino e resolvemos fazer isso junto com o Audax. Ganhamos carência em alguns valores e tivemos benefícios fiscais", disse o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

O novo time se chamará Corinthians Osasco Audax e será treinado por Arthur Elias. A supervisora será Aline Pellegrino, ex-zagueira da seleção brasileira. Os custos e despesas serão divididos entre os dois clubes.

O Corinthians Osasco Audax faz o seu primeiro jogo oficial no Campeonato Brasileiro no dia 27, às 18h, contra o Rio Preto, no Estádio do Rochdale, em Osasco. O time está no grupo com Rio Preto, América Mineiro, Vasco e Adeco.