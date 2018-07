Presidente do Corinthians confirma interesse em atacante da Ponte Preta

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, confirmou que o clube tem interesse na contratação do atacante Clayson, da Ponte Preta, equipe adversária na decisão do Campeonato Paulista. O dirigente, entretanto, garante que as conversas com o jogador de 22 anos só irão avançar após a disputa do Estadual.

“Vamos esperar o campeonato acabar e nos falamos novamente. Mas ele é um jogador que nos interessa bastante”, disse o dirigente, sem se preocupar com o fato dos clubes se enfrentarem na decisão do estadual.

Recentemente, o Corinthians emprestou o zagueiro Yago e o atacante Lucca para o time de Campinas e ambos são titulares da equipe de Gilson Kleina. Houve ainda uma negociação para a contratação de William Pottker, mas a diretoria corintiana decidiu desistir do negócio após o atleta ser utilizado pela Ponte na Copa do Brasil.

Roberto de Andrade ainda confirmou que o meia Guilherme está de partida para o Atlético-PR. “Ainda não está fechado, falta ele acertar algumas coisas lá”, explicou, resumidamente, o dirigente. O meia não foi relacionado para os últimos cinco jogos e irritou a comissão técnica por reclamar algumas vezes da falta de oportunidade e do esquema tático montado por Fábio Carille.