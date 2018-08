Presidente do Corinthians deixa festa do Palmeiras após receber ameaça

Uma confusão no banheiro marcou a presença do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, na festa de aniversário de 104 anos do Palmeiras, na noite desta terça-feira, em São Paulo. Convidado do clube alviverde, o dirigente do time do Parque São Jorge foi intimidado por torcedores e deixou a festa mais cedo, ainda antes de terminar de ser servido o jantar.

Em um vídeo gravado e divulgado após o incidente, um palmeirense encontra Andrés no banheiro e inicia a gravação com a pergunta: "Aí, rapaziada. Manda um abraço aí, Andrés. Nosso maior freguês aqui, veio 'pagar um pau' aqui", diz. Incomodado, o presidente do Corinthians retruca, enquanto lavas as mãos na pia questionando: "Você é um babaca, né?".

Logo depois disso um outro palmeirense defende o colega: "Respeita o cara, seu trouxa. Vai xingar o cara, por quê?", diz. Ele e o presidente do Corinthians iniciam uma discussão, que é encerrada com palavrões e o pedido para que Andrés "baixasse a bola". Ao sair do banheiro, o dirigente alvinegro preferiu ir embora e deixou o local junto com o vice de futebol do clube, Duílio Andrade.

Os dois corintianos foram convidados pelo presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, para prestigiar a festa do Palmeiras. Também estiveram presentes o presidente eleito da CBF, Rogério Caboclo, o governador de São Paulo, Márcio França, e o secretário geral da Casa Civil do governo de São Paulo, Aldo Rebelo.