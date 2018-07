Corinthians diz ter tentado renovar com Alexandre Pato

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, contou detalhes da ida do atacante Alexandre Pato para o Chelsea por empréstimo. O jogador ficará no clube inglês até o fim da atual temporada europeia, mas antes desse acordo, chegou a ouvir da equipe paulista uma proposta para ter o contrato renovado, já que o vínculo atual termina em dezembro deste ano.

Contratado pelo Corinthians em janeiro de 2013, Pato pode assinar um vínculo prévio com outra equipe já a partir de julho, caso não renove com o clube do Parque São Jorge. "Não conseguimos fazer a prorrogação, o atleta não quis. Foi uma ideia minha, eu insisti nisso", disse o dirigente ao deixar o Itaquerão, onde a equipe bateu o XV de Piracicaba por 1 a 0, na estreia no Campeonato Paulista.

O empréstimo de Pato livrou o Corinthians de pagar pelo menos até o meio do ano o salário de R$ 800 mil ao atacante. "Podemos dizer que, do pior, saímos bem. Gostaria que ele fosse vendido para acabar com essa situação de uma vez. Prorrogamos o problema para daqui quatro ou cinco meses. Mas tudo o que você tira do caixa é sempre bem-vindo", afirmou Andrade.

O presidente do clube esclareceu que ao fim do empréstimo com o Chelsea, Pato não poderá assinar novamente com o clube inglês, cláusula prevista em contrato. "Ele não pode é assinar com o Chelsea. Você não pode proibir ninguém de exercer seu trabalho", contou. Andrade disse também que procura opções de reforços e entre eles, o zagueiro Balbuena, do Libertad.

RECLAMAÇÃO

A saída do sexto titular do Corinthians, Malcom, na última sexta-feira, ainda irrita o técnico Tite. Neste domingo, depois da vitória sobre o XV de Piracicaba, o treinador criticou a postura de empresários no futebol, pois segundo ele, agem apenas em benefício próprio e não pensam nos possíveis prejuízos que causam às equipes.

"Os empresários não querem saber o que é bom para o Corinthians. Querem saber o que é bom para si. Fica aqui uma crítica direta. Quero trabalhar para o melhor para o Corinthians", comentou o técnico.

Malcom vai para o Bordeaux, da França, e aumentou a lista de atletas que deixaram a equipe na janela de transferências. Antes, saíram Gil, Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vágner Love.