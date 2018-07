Presidente do Corinthians ironiza rival: 'R$ 100 milhões e não ganhou nada'

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ironizou o Palmeiras ao responder sobre a montagem do elenco corintiano e lembrou os valores gastos pelo rival para comparar a situação das duas equipes. Sem citar o nome do adversário, o dirigente ironizou.

“Teve time que gastou R$ 100 milhões e não ganhou nada. Eu não gastei. Então, estou à frente”, disse Roberto de Andrade. O Palmeiras, com a ajuda da patrocinadora Crefisa, investiu R$ 116,9 milhões em reforços nesta temporada e não conquistou nenhuma taça.

Em relação à possibilidade do Corinthians sofrer uma nova debandada, como ocorreu em 2015, o dirigente mais uma vez usou da ironia para minimizar a situação. “Não vamos jogar com dez jogadores por falta de atletas. Se sair alguém virá outro jogador. Pode ficar tranquilo”, respondeu.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana é um dos titulares mais cotados para deixar o clube ao final da temporada. Outros jogadores também tiveram seus nomes sondados por times do exterior e a diretoria alvinegra decidiu segurar os principais atletas na abertura da janela de transferências, no meio do ano, visando a disputa pelo título.