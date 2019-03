Presidente do Corinthians pode ter alta médica nesta sexta-feira

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, pode ter alta médica nesta sexta-feira. De acordo o médico Jorge Kalil, diretor-adjunto de futebol e líder da equipe de infectologia do Hospital São Luiz, a situação do presidente evoluiu entre quarta e quinta-feira. Com isso, a alta pode ser confirmada para sexta-feira.

Os exames realizados nesta quinta-feira pelo dirigente de 55 anos "atingiram índicos dentro da normalidade". O presidente está internado desde a quarta-feira da semana passada por causa de uma encefalite viral. Andrés chegou a ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas reagiu bem aos medicamentos nos últimos dias.

A previsão inicial era de que ele sairia do hospital no início da semana. Depois que exames apontaram pequenas alterações em função dos antibióticos endovenosos, a equipe resolveu prolongar sua permanência no hospital. Ao todo, já foram oito noites no hospital.

A encefalite viral é um processo inflamatório que acontece no parênquima encefálico – o tecido do encéfalo. É mais comum em idosos e crianças e costuma ter relação com o vírus da herpes simples.