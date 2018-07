Presidente do Corinthians promete nova oferta por Carlitos Tevez

SÃO PAULO - O presidente em exercício do Corinthians, Roberto Andrade, revelou nesta terça-feira que deverá fazer nova proposta pelo atacante Carlos Tevez na janela de transferências de janeiro. O argentino pertence ao Manchester City, que já recusou duas propostas do clube brasileiro no meio deste ano.

"Ele é um grande jogador. No começo do ano vamos tentar uma conversa novamente, mas é uma negociação muito difícil. O valor exigido é muito alto, mas o Corinthians vai se empenhar", prometeu o dirigente, em entrevista à TV Bandeirantes. Tevez já manifestou seu interesse em deixar a Inglaterra, mas está sendo visado por Milan e Paris Saint-Germain.

Andrade afirmou que o interesse por Tevez não reduzirá os esforços do clube para contar com Montillo, do Cruzeiro, em 2012. "Temos que ter um elenco um pouco extenso e qualificado para enfrentar os campeonatos [Paulistão e Libertadores no primeiro semestre]", justificou.

Com esta intenção, o dirigente comentou que o clube está perto de acertar a chegada do volante Guilherme. A negociação com a Portuguesa deverá ser finalizada somente em janeiro. "Ele fez uma Série B excelente e despertou o interesse não só do Corinthians, mas de outros clubes também. É um jogador promissor. Vamos manter um contato com a Portuguesa para ver se estão dispostos a concluir o acerto".

O presidente, contudo, avisou que a negociação não deverá se estender por todo o primeiro mês de 2012. "Nosso planejamento é ter no dia 4 de janeiro o elenco completo, com os reforços já apresentados", explicou.