Presidente do Corinthians rebate especulações e fala em 'elenco fechado'

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, rebateu o que ele considera especulações sobre à chegada de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e afirmou que o elenco está praticamente fechado para o restante do ano. “Não estamos atrás de nenhum atleta: de zagueiro ou de atacante. Agora, oportunidades são oportunidades”, disse o dirigente, que negou negociações com o zagueiro Naldo, do Sporting. “Essa especulação só aconteceu porque o Felipe está saindo.”

Roberto de Andrade disse que Bruno Henrique não recebeu proposta de nenhum clube italiano. E que o clube já está negociando uma renovação de contrato. O vínculo atual termina no final do ano. No entanto, houve um contato de um clube médio da Itália para tentar contratar o volante. O Corinthians não tinha interesse de vendê-lo porque só tinha 25% dos direitos econômicos do atleta.

O dirigente também garantiu que Cássio “não está à venda” depois que virou reserva do time, embora o Grêmio tenha sondado representantes do goleiro. “O que aconteceu aqui foi uma comum: um jogador titular vira reserva. Não vamos criar tempestade onde não existe”, disse.

Cássio só deixará o Corinthians se nesta janela de transferências surgir uma boa proposta do exterior. O goleiro acabou de renovar contrato, até 2019, e tem multa rescisória alta.