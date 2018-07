Corinthians critica Liga Sul-Minas. 'Neguei de imediato', diz dirigente

O presidente do Corinthians, Roberto Andrade, afirmou nesta quarta-feira que foi chamado para participar da Liga Sul-Minas-Rio, mas não aceitou o convite. A declaração foi feita durante audiência pública da CPI do Futebol, no Senado.

“Fui convidado para participar da Liga e neguei de imediato. Sou a favor de uma liga, mas que contemple todos os clubes, não só meia dúzia. Não sei de onde eles vão tirar datas para que se façam os jogos do Sul-Minas, porque o nosso calendário é tomado e você não consegue fazer um amistoso sequer para conseguir uma receita extra. Nem uma transferência de jogo a CBF autoriza, porque tem que cumprir o calendário religiosamente, de acordo com o que é publicado”, disse Andrade.

O dirigente também afirmou que está satisfeito com o Campeonato Paulista e, inclusive, já acertou a ampliação do acordo de venda dos direitos de transmissão dos jogos da equipe no Estadual por mais seis temporadas. As cotas pagas pela Federação Paulista de Futebol são as maiores do País, enquanto que a Liga Sul-Minas-Rio ainda negocia com emissoras interessadas no torneio.

“O Corinthians está muito feliz com o campeonato regional. Acabamos de renovar o nosso vínculo com a televisão para mais seis anos. Então, não iríamos romper o que a gente tem de certo por uma coisa incerta e não sabida, e onde vai parar”, disse o dirigente.

Andrade aproveitou o depoimento aos senadores para se defender da transferência de Guerrero para o Flamengo e lembrou que o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro mesmo sem o peruano. “Eu não podia andar na rua, porque todos queriam a renovação do Guerrero. Ele é um grande jogador, não discuto isso, mas, se tivesse sido feita a renovação naquele momento, eu estaria quebrando o clube. Eu falei não. Não sei se Deus me ajudou por estar no caminho certo, mas agora estamos liderando o Campeonato Brasileiro sem a presença deste grande jogador que é o Guerrero.”