Presidente do Corinthians se irrita e retira oferta feita por Montillo

SÃO PAULO - O Corinthians chegou a anunciar oficialmente no dia 5 de janeiro que estava desistindo da contratação do meia argentino Montillo, mas manteve a esperança de conseguir o reforço, principalmente por causa do interesse do jogador de trocar de clube. Agora, porém, a diretoria corintiana disse estar cansada dessa longa novela e garantiu que a proposta feita anteriormente ao Cruzeiro não tem mais validade.

"Aviso oficialmente que a proposta não tem mais validade. O Montillo não será jogador do Corinthians. Se o presidente do Cruzeiro estava aguardando eu dizer isso, a proposta não tem validade. Se eu receber uma ligação amanhã, não vai ter validade", avisou Roberto de Andrade, presidente em exercício do Corinthians, ao chegar ao Pacaembu nesta quarta-feira para acompanhar o amistoso com a Portuguesa.

Montillo chegou a se reunir na última segunda-feira com o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, para reforçar seu desejo de aceitar a proposta corintiana, cujo salário é muito maior do que ele ganha atualmente. Diante disso, a diretoria do Corinthians ficou esperançosa de que pudesse haver um acordo para poder ter o sonhado reforço. Mas o clube mineiro reluta em negociar o jogador.

"Tentamos falar com eles (dirigentes cruzeirenses) hoje (quarta-feira) duas ou três vezes, mas não fomos atendidos. Acho falta de respeito. O Cruzeiro tem o direito de não vender, mas o Corinthians merece uma resposta. Estou falando que a proposta está retirada. Não existe amanhã. Vou fazer o que eles fizeram: não atenderei o telefone de nenhum dirigente do Cruzeiro", prometeu Roberto de Andrade.