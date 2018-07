Presidente do Corinthians surpreso com acusações de Marcelinho Carioca

SÃO PAULO - O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, rebateu nesta terça-feira as declarações do ex-jogador Marcelinho Carioca, que havia classificado de traíra a diretoria do clube. O ídolo corintiano ficou indignado por ter ficado mais de 40 minutos esperando para entrar no Pacaembu e assistir Corinthians x Vasco no último domingo, mesmo sendo convidado.

"A declaração do ex-jogador contra a diretoria corintiana muito o surpreende [o presidente], já que Marcelinho cobra cachê em todos os eventos do clube dos quais participa. Além disso, utilizou os benefícios do posto no Corinthians durante sua campanha nas eleições passadas", afirmou o clube em nota oficial.

Ainda de acordo com o comunicado, Sanchez "lamenta lembrar ser Marcelinho um dos atletas que moveu processo judicial contra o Corinthians após sua passagem pelo clube."