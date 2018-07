Presidente do Corinthians vai depor na CPI do Futebol

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, participa nesta quarta-feira de audiência pública na CPI do Futebol, em Brasília. A partir das 14h30, o dirigente prestará esclarecimentos aos senadores que investigaram possíveis irregularidades no comando da CBF. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, também prestará depoimento.

Andrade havia sido convidado no dia 30 de setembro pelo presidente da CPI, senador Romário (PSB-RJ), para participar da sessão da semana passada, mas não foi a Brasília. Ao Estado, ele confirmou que vai ao Senado nesta quarta-feira.

A CPI pretende ouvir todos os presidentes de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Na semana passada, prestaram depoimento o presidente do Santos, Modesto Roma Junior, e o então presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar.

Também foram convidados a participar de audiência pública no Senado os presidentes de federações. Até agora, já foram ouvidos os dirigentes de Rio de Janeiro e Minas Gerais, Rubens Lopes e Castellar Neto, respectivamente.