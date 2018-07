Presidente do Cruzeiro afirma que Corinthians ‘comprou’ o árbitro da partida

SÃO PAULO - O Cruzeiro não poupou críticas à arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians no Pacaembu na noite deste sábado, que deixou a equipe mineira muito longe da conquista do Campeonato Brasileiro. O presidente Zezé Perrela chamou de "safado" o árbitro Sandro Meira Ricci e o técnico Cuca chegou a chorar durante entrevista coletiva.

"Não acho que o Andres Sanches [presidente do Corinthians] tenha pagado o juiz, mas alguém pagou por ele. Com certeza o árbitro levou dinheiro para fazer o que fez hoje (sábado). Este cara é um safado e incompetente", declarou Zezé Perrela.

Os cruzeirenses ficaram inconformados com o pênalti assinalado e convertido por Ronaldo nos instantes finais do confronto. No vestiário do clube mineiro, os jogadores soltaram gritos de protesto. "Entrega logo este campeonato para o Corinthians", disse um deles.

Também revoltado, o técnico do Cruzeiro, Cuca, falou que teve a maior decepção da sua carreira de treinador. "O Fluminense que abra o olho, está muito estranho o negócio. Estas coisas fazem a gente pensar em continuar ou não na profissão. Isso aí não foi um erro comum. Ele estava de frente para o lance."

Cuca afirmou que Sandro Meira Ricci estava nervoso durante todo o jogo e só apitando a favor do Corinthians. "Eu tinha votado nele como melhor árbitro do campeonato, mas agora quero rasgar este voto".

No lance da penalidade máxima, Gil recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Fabrício, muito revoltado, chegou a abandonar a partida, mas o Cruzeiro ainda teve tempo de substituí-lo por Wallyson. Gilberto xingou o juiz depois do apito final e também recebeu o cartão vermelho.

Resposta. Do lado corintiano, existe apenas uma certeza: o pênalti sobre Ronaldo foi claro. "Ele deslocou por trás", declarou o Fenômeno rapidamente após o término do confronto no Pacaembu.

Além de achar que a falta dentro da área existiu, o presidente do Corinthians, Andres Sanches, não gostou das palavras de Zezé Perrela. "Fico triste, acho que ele perdeu um pouco o controle. Eu abro aqui para qualquer um ver que não existe esquema. Pelo contrário, não temos caixa 2, como muitos clubes por aí."

Já o técnico alvinegro, Tite, afirmou que o pênalti aconteceu e não quis entrar muito na polêmica. "Teve um claro empurrão por trás. Em um jogo igual como o deste sábado, o lance fez a diferença", assinalou.