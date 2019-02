Presidente do Cruzeiro descarta negociar atacante Raniel com o Santos

Embora seja reserva no Cruzeiro, Raniel não será negociado pelo clube mineiro. Nesta sexta-feira, Wagner Pires de Sá, o presidente da equipe, descartou a possibilidade de vender o atacante, que interessa ao Santos, na busca de um centroavante desde a saída de Gabriel, o Gabigol, ao fim da temporada 2018.

"O Raniel é uma peça importante para o Cruzeiro. Nós não vamos dispor do Raniel. Ele tem um futuro brilhante. Tem 22 anos e é um dos melhores atacantes do País pela idade", afirmou, em entrevista à rádio Itatiaia, o dirigente, valorizando a importância de Raniel para o elenco do Cruzeiro, mesmo que Fred seja o centroavante titular do time.

Em sua segunda passagem pelo Santos, Gabriel se destacou pelo clube em 2018, quando atuou cedido por empréstimo pela Inter de Milão e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Para a temporada 2019, o atacante foi cedido pelo clube italiano para o Flamengo.

O técnico Jorge Sampaoli chegou a escalar Yuri Alberto e Felippe Cardoso como centroavantes neste começo de temporada. Mas nos últimos compromissos, tem utilizado Derlis González, que tem características de ponta, como atacante mais avançado no Santos.

Assim, o time tinha Raniel na mira, mas o Cruzeiro não está disposto a ceder o jovem atacante, de 22 anos, que marcou três gols em quatro jogos disputados neste início de ano, ainda que em apenas um tenha começado como titular.

Além de Raniel, outro nome na mira do Santos é Alexandre Pato, que hoje defende o chinês Tianjin Quanjin. E ele deve se tornar o próximo alvo do clube diante da recusa do Cruzeiro em vender Raniel.