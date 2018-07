Presidente do Cruzeiro exalta planejamento e títulos no mandato

Depois de ver o Cruzeiro vencer o Goiás por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão, e se sagrar bicampeão brasileiro com duas rodadas de antecedência, o presidente Gilvan de Pinho de Tavares exaltou o planejamento feito pelo clube nas últimas temporadas e os feitos obtidos pelo time dentro de campo, no qual ainda irá buscar o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, diante do arquirrival Atlético-MG, no confronto de volta da decisão.

"Essa equipe começou a ser montada em meados de outubro de 2012 e hoje estamos colhendo os frutos disso, com muita alegria, emoção e felicidade. No primeiro triênio, já conquistamos dois títulos brasileiros, um Mineiro e estamos na final da Copa do Brasil", afirmou o dirigente, que foi reeleito para cumprir mais três anos de mandato, após encerrar o atual, em dezembro. O papel da torcida cruzeirense também foi exaltado pelo dirigente, que admitiu satisfação com o fato de que teve o seu nome gritado pela torcida no Mineirão após a conquista do quarto título nacional obtido pelo Cruzeiro. "É uma emoção muito grande. Eu nunca tinha visto isto na vida. A torcida sempre grita o nome dos atletas e também gritou o nome do presidente, como se eu fosse um membro desta equipe que está em campo. É o trabalho de toda uma diretoria e toda uma comissão técnica, que está há dois anos seguidos buscando e conquistando bons resultados. Todos nós ganhamos", enfatizou Gilvan, lembrando em seguida que a torcida foi fundamental para a manutenção do elenco e para a chegada de reforços para esta temporada. "Esta torcida maravilhosa merece tudo isso. Eles lotam o estádio, geram receita com o Sócio do Futebol e nos possibilitam manter essa equipe por dois anos seguidos. O trabalho só tem sucesso por causa da torcida do Cruzeiro e espero que continue assim nos próximos três anos de mandato que ainda temos", projetou.