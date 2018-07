Presidente do Cruzeiro mantém M. Oliveira e não fará trocas no time

Dois dias após a dolorosa queda do Cruzeiro na Copa Libertadores, o presidente Gilvan Tavares veio a público nesta sexta-feira para garantir a permanência do técnico Marcelo Oliveira e descartas mudanças radicais no elenco cruzeirense. "Não vou me deixar levar por um resultado negativo", afirmou o dirigente.

"Quando o clube ganha, enaltece o time. Quando perde, o time, a diretoria e a comissão técnica não valem nada. Não vou me deixar abalar por uma derrota, que nos entristeceu bastante", disse Tavares, ao descartar uma troca na comissão técnica. "Não aceito dizer que o elenco e a comissão técnica não prestam."

O presidente demonstrou confiança no trabalho que vem sendo realizado por Marcelo, atual bicampeão brasileiro. E negou que tenha sondado o técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido pelo Flamengo nesta semana. "É a maior mentira. Nunca procurei o Vanderlei. Não sei como colocam isso na imprensa", reclamou.

Gilvan ainda defendeu o atual elenco cruzeirense, questionado por parte da torcida e da imprensa. "Andaram dizendo que contratamos errado. É um absurdo o que fazem depois da derrota para criar uma crise. Não vão criar crise. Esse plantel é bom e mostrou isso. Ganhamos do São Paulo nas oitavas de final. Ganhamos do River na Argentina e jogamos um bom futebol", disse, se referindo aos resultados na Libertadores.

Apesar destas boas vitórias, o Cruzeiro acabou sucumbindo diante do próprio River, nesta quarta, no jogo da volta. Perdeu por 3 a 0, no Mineirão, e foi eliminado nas quartas de final. O resultado, aliado à fraca campanha da equipe neste início de Brasileirão, causou preocupação na torcida.

Para tentar acalmar as arquibancadas, o presidente cruzeirense revelou que ainda pretende fazer contratações pontuais para o restante da temporada. "Não vamos deixar de correr atrás de um ou dois jogadores, porque sabemos que precisamos melhorar esse time", comentou.