Presidente do Cruzeiro revela interesse em Lucas Romero: 'Faremos o impossível'

O volante Lucas Romero é o principal alvo do Cruzeiro nesse momento no mercado de transferências. O interesse no meio-campista argentino, com passagem pelo time mineiro e hoje no Independiente, foi confirmado pelo presidente da equipe celeste, Sérgio Santos Rodrigues.

O dirigente reconheceu que viabilizar financeiramente a transação é uma dificuldade para o Cruzeiro. Mas prometeu que tentará fechar a contratação. "Chance sempre há. Existem situações de dólar alto, situações de mercado. A gente vai fazer o possível para ser viabilizado. E o impossível também, o que é do nosso feitio. Quem sabe a gente consiga", afirmou o dirigente durante uma live, nesta quarta-feira.

Romero, de 26 anos, foi negociado pelo Cruzeiro com o Independiente em julho de 2019 e possui contrato com o clube argentino até o meio de 2023. Naquele momento, ele foi adquirido por R$ 6 milhões. Porém, a equipe de Avellaneda sofre com graves problemas financeiros, o que inclui atrasos salariais. Assim, o volante poderia ser uma oportunidade para gerar receitas aos cofres do time.

O meio-campista chegou ao time mineiro em fevereiro de 2016. Nesse período, conquistou dois títulos da Copa do Brasil e outros dois estaduais. Foram 149 jogos disputados pelo clube.